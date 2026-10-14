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Ухо высотой с трёхэтажный дом: как отмывают самого большого Будду Японии

Ухо высотой с трёхэтажный дом: как отмывают самого большого Будду Японии

Раз в год двое японцев забираются на макушку 120-метрового Будды. С собой у них верёвки, вёдра и мойки высокого давления.

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