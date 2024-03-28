СЕО CryptoQuant: "Криптобиржа KuCoin вряд ли повторит судьбу рухнувшей FTX"

Генеральный директор аналитической платформы CryptoQuant, Ки Ен Джу, заявил, что предположения о возможном банкротстве криптовалютной биржи KuCoin, вызванные ее юридическими проблемами и оттоком средств розничных клиентов, не имеют реальных оснований.
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