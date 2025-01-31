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Астана, Ереван и Баку встали в очередь на поклон к Трампу: барин, мы соскучились

Астана, Ереван и Баку встали в очередь на поклон к Трампу: барин, мы соскучились

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Немного выждав после инаугурации Трампа и переждав его самые потешные выходки, лидеры «братских» России стран и ближайших соседей стали наперебой свидетельствовать почтение вновь избранному американскому президенту.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
бараны ищут стойло.
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1 д.
Eduard
Они Трампу ещё меньше нужны чем Европа!
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23 час.
Вадим Лебедев
Трампу - может и не нужны. А коллективному западу нужны. Для борьбы с нами и нашими партнёрами. Ихними руками - удобней строить козни, ослабляя нас.
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19 час.
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