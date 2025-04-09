Паводок наступает: уровень воды в реке Ишим у Ильинки стремительно растет

Вода в реках Ишим и Тобол прибывает и топит 15 мостов в Тюменской области. Метеорологи прогнозируют, что уровень воды на участках от села Ильинка до Абатского будет выше нормы и даже сможет достичь опасных отметок.
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