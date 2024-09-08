Звезда контента для взрослых, о чьей "подработке" узнал собственный отец и которую жестоко травили в интернете, ответила всем хейтерам одним единственным словом.
Звезда контента для взрослых назвала один минус своей "работы" (The Mirror, Великобритания)
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
26-летняя девушка, которую окрестили "самой сексуально активной женщиной Австралии", Да... Уже и проститутки, принимающие по 5 клиентов в день - девушки...
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ХЕЙТЕРЫ....Бляяяяя...Как же засрали англоязами русский язык....ДОКОЛЕ...
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10 час.
А
Александр24
Ханжества выше крыши! Кому она мешает своим "бизнесом"? Вот бесплатно перебирать мужиков - это можно, это, якобы, называется "любовь". Я вообще за легимитизацию проституции. Своим телом каждый волен распоряжаться сам.
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8 час.
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