Звезда контента для взрослых назвала один минус своей "работы" (The Mirror, Великобритания)

26-летняя девушка, которую окрестили "самой сексуально активной женщиной Австралии", Да... Уже и проститутки, принимающие по 5 клиентов в день - девушки...

А

Александр24

Ханжества выше крыши! Кому она мешает своим "бизнесом"? Вот бесплатно перебирать мужиков - это можно, это, якобы, называется "любовь". Я вообще за легимитизацию проституции. Своим телом каждый волен распоряжаться сам.