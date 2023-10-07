Русский "Буревестник"

После некоторых важных заявлений Верховного Главнокомандующего на форуме "Валдай" В. Володин написал у себя в телеграме следующее: "Владимир Путин рассказал, что в Российской Федерации проведено успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и закончена работа над «Сарматом» — сверхтяжёлой ракетой.