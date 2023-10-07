Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Ленин и Бонч-Бруевич. А чо Плеханов - не подошёл ещё?«Величайшее несча...
  • Надежда Новопашина
    Вот и пусть болтается, как г..но в проруби! Дура! Нет у неё дороги никуда.И куда теперь пое...
  • маша перо
    ты не бог чтобы судитьИзраиль угрожает ...

Русский "Буревестник"

Русский "Буревестник"

 После  некоторых  важных  заявлений Верховного Главнокомандующего  на  форуме   "Валдай"   В.  Володин     написал    у  себя  в   телеграме следующее:  "Владимир Путин рассказал, что в Российской Федерации проведено успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и закончена работа над «Сарматом» — сверхтяжёлой ракетой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх