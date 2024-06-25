Снайпершу ВСУ пытались убить сослуживцы после ее жалоб командованию

Снайперша из состава сил теробороны Украины Лариса Ходаковская рассказала, что ее сослуживцы пытались застрелить ее после того, как она пожаловалась вышестоящему командованию на тяжелую ситуацию на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии