Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира упала на 0,75% до 28 лир за доллар, обновив исторический минимум, следует из данных торговВ течение последних шести месяцев турецкая лира имела тенденцию к снижению по отношению к доллару США, особенно усилившуюся в прошлом месяце после гораздо большего, чем ожидалось, повышения процентных ставок Центральным банком Турции при поддержке президента Реджеп Тайип Эрдоган.

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