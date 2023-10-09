Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира упала на 0,75% до 28 лир за доллар, обновив исторический минимум, следует из данных торговВ течение последних шести месяцев турецкая лира имела тенденцию к снижению по отношению к доллару США, особенно усилившуюся в прошлом месяце после гораздо большего, чем ожидалось, повышения процентных ставок Центральным банком Турции при поддержке президента Реджеп Тайип Эрдоган.
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