Собянин: Инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

28,2% инвестиций вложено в строительство нежилых зданий В сообщении в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина было заявлено, что в предыдущем году объем инвестиций в экономику столицы составил около 6,8 триллиона рублей.
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