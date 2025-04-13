Почему семена разноцветные?

Это рапс. Мне нравится эта фотография, и я рад, что не поленился и сделал ее 10 лет назад. На самом деле, естественный цвет рапса — черный, а точнее, темно-красный, бордовый и коричневый, который затем становится черным.
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