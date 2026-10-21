У РФ есть интерес к восстановлению сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере экономики, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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