20+ трогательных рассказов о котиках, которых забрали домой, а они в ответ похитили наши сердца

Котики проникают в дома и сердца самыми разными способами: кого-то подобрали прямо с улицы, кто-то завоевал любовь в приюте, а кто-то просто возник из ниоткуда, мягко ступая бархатными лапками прямо в душу.
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