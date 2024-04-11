Поставку крупной партии «серых» iPhone пресекли по пути в Новосибирск

«В автомобиле, под управлением иностранного гражданина, следующим в Россию через автомобильный пункт пропуска «Павловка», сотрудники пограничного контроля обнаружили 25 новых мобильных телефонов», — сообщили пограничники.
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