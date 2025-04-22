В Ватикане опечатали апартаменты Папы Римского Франциска

Согласно традиции, после кончины понтифика были опечатаны его личные покои – как апостольские апартаменты в папском дворце, так и скромная резиденция в гостинице "Святая Марфа", где Франциск предпочитал жить .
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