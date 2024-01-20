Риттер уверен, что Украина не получит от США помощи, которая позволит выжить

Украина не может рассчитывать на необходимую поддержку от США для поддержания своего режима, так как Вашингтон сталкивается с внутренними проблемами, заявил в своем интервью РИА Новости Скотт Риттер, отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик.
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