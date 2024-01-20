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Риттер уверен, что Украина не получит от США помощи, которая позволит выжить

Риттер уверен, что Украина не получит от США помощи, которая позволит выжить

Украина не может рассчитывать на необходимую поддержку от США для поддержания своего режима, так как Вашингтон сталкивается с внутренними проблемами, заявил в своем интервью РИА Новости Скотт Риттер, отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик.

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