Риттер уверен, что Украина не получит от США помощи, которая позволит выжить

Украина не может рассчитывать на необходимую поддержку от США для поддержания своего режима, так как Вашингтон сталкивается с внутренними проблемами, заявил в своем интервью РИА Новости Скотт Риттер, отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик.