Выявлена неоднородность состава нижней мантии Земли

Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) выяснили, что состав нижней мантии Земли является неоднородным, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
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