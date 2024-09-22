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Ведущий Александр Любимов заявил о желании развивать агробизнес в Дзержинском районе

Ведущий Александр Любимов заявил о желании развивать агробизнес в Дзержинском районе

21 сентября в Дзержинском районе прошел первый фестиваль-форум "Дары Угры". В минувшую субботу на территории развивающегося агротуристического кластера в районе деревни Дорохи местные аграрии представили результаты своего труда - экологического огородничества, садоводства, плодоводства, пчеловодства, разведения улиток и многого другого.

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