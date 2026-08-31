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ИА Регнум

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Спасена 8-летняя дочь россиянки, пропавшей без вести на затонувшем у берегов Кипра пароме

Спасена 8-летняя дочь россиянки, пропавшей без вести на затонувшем у берегов Кипра пароме

Во время крушения парома у берегов Северного Кипра пропала 36-летняя россиянка. Семья пропавшей сообщила ИА Регнум, что Юлия плыла на пароме вместе с мужем и восьмилетней дочерью.

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