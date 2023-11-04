В Офисе Зеленского назвали «очень удивительной» статью главкома ВСУ о тупике в боях

В Офисе Зеленского назвали «очень удивительной» статью главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик, и ВСУ вряд ли способны продемонстрировать «глубокий и красивый прорыв».
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