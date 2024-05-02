Полосы на Димитровском мосту разделят бетонными блоками

В Новосибирске после ремонта моста на нем установят бетонные ограждения между встречными полосами. Как сообщили в МКУ «Гормост», на Димитровском мосту после ремонта появится парапетное ограждение для разделения встречных потоков типа «Нью-Джерси».
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