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Зачем в местах ядерных катастроф высаживают подсолнухи

Зачем в местах ядерных катастроф высаживают подсолнухи

Катастрофа, произошедшая в 1986 году на Чернобыльской АЭС, потрясла весь мир. Ее последствия затронули всю Европу, поэтому неудивительно, что для борьбы с радиоактивным загрязнением привлекли лучших специалистов планеты.

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