Как советская власть пыталась отвлечь православных от Пасхи с помощью дискоПродажа свечей у собора на Пасху, Москва, 1991 годВалерий Зуфаров/ТАСС Сегодня Пасху в России отмечают миллионы человек, в городах устанавливают пасхальные инсталляции, в храмах проходят богослужения, а магазины свободно продают куличи и украшения для светлого праздника.
Как в СССР отмечали Пасху вопреки запретам. «Церковная масса», репрессии, диско
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай
Я помню, в советские времена, день Пасхи объявляли рабочим днём. Я был у бабушки, которая готовила всё к столу, родители приходили с завода после обеда, приходили мои тётя с дядей. И мы все дружно отмечали Пасху. И никаких проблем, и никаких обид. Хотя мой отец был партийный. Рядовой партийный.
Ответить
14 час.
Неизвестно Неизвестно
Ни какого запрета на Пасху в СССР не было, во всех семьях красили яйца и пекли куличи
Ответить
6 час.
Людмила Абрамова
и куличи и яйца были и святить ходили в церковь , так же действительно старались загрузить ТВ фильмами поинтереснее, что бы молодежь на крестный ход не ходила
Ответить
5 час.
Свежие комментарии