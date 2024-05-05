Как в СССР отмечали Пасху вопреки запретам. «Церковная масса», репрессии, диско

Николай

Я помню, в советские времена, день Пасхи объявляли рабочим днём. Я был у бабушки, которая готовила всё к столу, родители приходили с завода после обеда, приходили мои тётя с дядей. И мы все дружно отмечали Пасху. И никаких проблем, и никаких обид. Хотя мой отец был партийный. Рядовой партийный.