Страна и люди
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Страна и люди

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Как в СССР отмечали Пасху вопреки запретам. «Церковная масса», репрессии, диско

Как в СССР отмечали Пасху вопреки запретам. «Церковная масса», репрессии, диско

Как советская власть пыталась отвлечь православных от Пасхи с помощью дискоПродажа свечей у собора на Пасху, Москва, 1991 годВалерий Зуфаров/ТАСС Сегодня Пасху в России отмечают миллионы человек, в городах устанавливают пасхальные инсталляции, в храмах проходят богослужения, а магазины свободно продают куличи и украшения для светлого праздника.

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Комментарии
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Николай
Я помню, в советские времена, день Пасхи объявляли рабочим днём. Я был у бабушки, которая готовила всё к столу, родители приходили с завода после обеда, приходили мои тётя с дядей. И мы все дружно отмечали Пасху. И никаких проблем, и никаких обид. Хотя мой отец был партийный. Рядовой партийный.
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14 час.
Неизвестно Неизвестно
Ни какого запрета на Пасху в СССР не было, во всех семьях красили яйца и пекли куличи
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6 час.
Людмила Абрамова
и куличи и яйца были и святить ходили в церковь  , так же действительно старались загрузить ТВ фильмами поинтереснее, что бы молодежь на крестный ход не ходила
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5 час.

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