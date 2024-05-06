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Царьград

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Агутин показал свою позицию на деле: Репутацию "молчуна" разрушил один факт

Агутин показал свою позицию на деле: Репутацию "молчуна" разрушил один факт

Леонид Агутин старался открыто не проявлять свою позицию по отношению к спецоперации на Украине, однако хватило лишь одного действия, чтобы репутация "молчуна", которую он имел, разрушилась: дело в дружбе с Пугачёвой.

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Комментарии
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Сергей
ети ахуевшие от себя любимых гниды билеты  продают в инете!!!
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7 час.
СЗ
Сергей Захаров
Я всегда считал евреев людьми предающими и сгнильцой это неРусские с открытой душой что думают то и говорят еврей это в общем недаром говорят когда еврей родился немец заплакал
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5 час.
СЗ
Светлана Зуева
Россия ничего не потеряет,если он не вернется! Пусть бабло зарабатывает в кабаках штатов.
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1 час.

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