Казанские ученые показали, как работает метод очистки песка в Анапе с помощью диспергентов

Казанские ученые разработали метод очистки песка в Анапе с помощью диспергентов. В эксклюзивном интервью нашей программе специалисты Казанского национального исследовательского технологического университета рассказали о новом подходе к ликвидации загрязнений нефтепродуктов с берегов Черного моря.