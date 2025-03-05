Казанские ученые показали, как работает метод очистки песка в Анапе с помощью диспергентов

Казанские ученые разработали метод очистки песка в Анапе с помощью диспергентов. В эксклюзивном интервью нашей программе специалисты Казанского национального исследовательского технологического университета рассказали о новом подходе к ликвидации загрязнений нефтепродуктов с берегов Черного моря.
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