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ОГЭ без лишнего риска: как выбрать предметы в 9-м классе, чтобы не закрыть ребёнку дорогу в будущее

ОГЭ без лишнего риска: как выбрать предметы в 9-м классе, чтобы не закрыть ребёнку дорогу в будущее

ОГЭ без лишнего риска: как выбрать предметы в 9-м классе, чтобы не закрыть ребёнку дорогу в будущее Елена ГалицкаяДля многих девятиклассников и их родителей выбор предметов для ОГЭ становится первым серьёзным решением, которое напрямую влияет на дальнейший образовательный маршрут.

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