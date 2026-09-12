ОГЭ без лишнего риска: как выбрать предметы в 9-м классе, чтобы не закрыть ребёнку дорогу в будущее Елена ГалицкаяДля многих девятиклассников и их родителей выбор предметов для ОГЭ становится первым серьёзным решением, которое напрямую влияет на дальнейший образовательный маршрут.
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