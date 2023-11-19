Дилерские центры в России обновили прайс-листы для японских моделей Toyota. Автомобили продолжают поставляться по схеме параллельного импорта.
Дилеры озвучили новые цены на автомобили Toyota Camry и RAV4
Комментарии
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М
Митрий
Судя по ящику и прессе у нас всё замечательно. и благосостояние, и продолжительность, и зарплаты, всё ростёт. Жизнь становится всё краше и раше. Вот только, не понятно почему продукты в магазинах и машины становятся всё не доступнее и не доступнее, и ЖКХ растёт. А!?
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9 час.
Ленский Игорь
Кому помойки по такой цене нужны
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7 час.
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