Дилеры озвучили новые цены на автомобили Toyota Camry и RAV4

М

Митрий

Судя по ящику и прессе у нас всё замечательно. и благосостояние, и продолжительность, и зарплаты, всё ростёт. Жизнь становится всё краше и раше. Вот только, не понятно почему продукты в магазинах и машины становятся всё не доступнее и не доступнее, и ЖКХ растёт. А!?