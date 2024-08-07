Олимпийские игры в Париже: Гастрономический скандал и неприглядные параллели с восстанием на «Потемкине» Ольга ВайленкоОлимпийские игры в Париже ознаменовались не только спортивными достижениями, но и громким скандалом, который неожиданно напомнил исторические события на броненосце «Потемкин».