Олимпийские игры в Париже: Гастрономический скандал и неприглядные параллели с восстанием на «Потемкине» Ольга ВайленкоОлимпийские игры в Париже ознаменовались не только спортивными достижениями, но и громким скандалом, который неожиданно напомнил исторические события на броненосце «Потемкин».
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