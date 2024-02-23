Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси

В течение уходящей недели прошли два, можно сказать, знаковых для Беларуси мероприятия. Первое — это встреча министров иностранных дел Европейского Союза, посвященная конфликту на Украине и военной и политической поддержке Киева, состоявшаяся 19 февраля в Брюсселе.
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