Русская весна
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Русская весна

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Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, освобождающим Курскую область (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, освобождающим Курскую область (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за тепловизоры Владимира из Москвы, за портативную зарядную станцию фонд «Русская тройка» , за бензопилы компанию «Ротор-М», за топливный насос Александра из Крыма, за медицину Илью из Челябинска, за системы сбросы и корпуса для бомб «Технофронта Русской весны».

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