Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, освобождающим Курскую область (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за тепловизоры Владимира из Москвы, за портативную зарядную станцию фонд «Русская тройка» , за бензопилы компанию «Ротор-М», за топливный насос Александра из Крыма, за медицину Илью из Челябинска, за системы сбросы и корпуса для бомб «Технофронта Русской весны».