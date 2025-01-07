Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, освобождающим Курскую область (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за тепловизоры Владимира из Москвы, за портативную зарядную станцию фонд «Русская тройка» , за бензопилы компанию «Ротор-М», за топливный насос Александра из Крыма, за медицину Илью из Челябинска, за системы сбросы и корпуса для бомб «Технофронта Русской весны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии