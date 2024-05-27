Тайвань или Украина? Конгрессмен Маккол обозначил приоритеты США

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что правительство США намерено поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине.