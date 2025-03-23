Европа сталкивается с непростой ситуацией: влиятельное положение США в регионе под угрозой. Новые действующие лица, среди которых Песков, начинают активно влиять на международные отношения, внося изменения в расстановку сил.
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