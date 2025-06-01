Эксперт Николай Стариков: Украина готовится к срыву переговоров в Стамбуле

Об этом говорят взрывы мостов в Курской и Брянской областях Ночью 1 июня в Брянской и Курской областях произошли взрывы мостов, которые привели к крушению пассажирского состава, погибшим и раненым среди пассажиров, и сходу с рельсов товарного поезда.