Страна и люди
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Страна и люди

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"Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину

"Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину

И этому у врага стоит поучиться. Сегодня   мы,  наконец-то     бахнули      по  Укропии. Хорошо  да  мало По  сему  случаю  вот  вам  текст  дня  от Ридовки.

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