Китай сегодня может объявить о новом пакете стимулов, но не будет спешить воплощать их в жизнь

Китай в пятницу, 8 ноября, может объявить о новом фискальном пакете стимулирования экономики, но, скорее всего, не будет спешить с его имплементацией до 2025 года, говорят аналитики, опрошенные The South China Morning Post (SCMP).
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