❄️ Андрей Бочаров поручил отработать действия при непогоде По данным Гидрометцентра, в регионе, особенно в северных районах, возможны утренние туманы и гололед, при этом заморозков не ожидается.
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❄️ Андрей Бочаров поручил отработать действия при непогоде По данным Гидрометцентра, в регионе, особенно в северных районах, возможны утренние туманы и гололед, при этом заморозков не ожидается.