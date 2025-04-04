"Город строй" инвестирует 52 млн рублей в отель у подножия горы Большевик

Компания "Город строй" запустит строительство гостиничного комплекса у горы Большевик на Сахалине. Инвестируя 52 млн рублей, проект создаст 144 рабочих места, развивая туристический кластер при поддержке КРДВ.
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