MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NOV Inc. нарастила чистую прибыль до $112 млн во II квартале 2026 года

NOV Inc. нарастила чистую прибыль до $112 млн во II квартале 2026 года

Американская машиностроительная корпорация NOV Inc. (NYSE: NOV), один из крупнейших мировых поставщиков оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли, 28–29 июля 2026 года представила отчет о финансовых результатах за второй квартал 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии