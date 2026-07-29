NOV Inc. нарастила чистую прибыль до $112 млн во II квартале 2026 года

Американская машиностроительная корпорация NOV Inc. (NYSE: NOV), один из крупнейших мировых поставщиков оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли, 28–29 июля 2026 года представила отчет о финансовых результатах за второй квартал 2026 года.
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