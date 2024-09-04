Си Цзиньпин и Б. Тинубу объявили о повышении уровня китайско-нигерийских отношений

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Нигерии Бола Тинубу во вторник в Пекине провели переговоры и объявили о повышении уровня китайско-нигерийских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.