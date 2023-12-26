Не все красное золото блестит. В икорной продукции ряда торговых марок Роскачество обнаружило кишечную палочку

Красная икра, которую в народе называют красным золотом, поскольку в императорский России и в Советском Союзе она активно экспортировалась, является непременным атрибутом новогоднего стола большинства россиян.
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