Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    То-то при наивысшем подъеме самой прогрессивнейшей в мире плановой экономике и лучшем в мире социально-политическом с...Социализм - челов...
  • Владимир Барышев
    А не подавятся, поганцы америкосы, своими претензиями и притязаниями это им не с разными туземцами безоружными воеват..."Претензия на 1 м...
  • Vasily Golov
    Капитализм.нехватка в школах учителей.Но капитализм трудоустраивает 75% выпускников педагогов.Для чего учили?Для цифр...Социализм - челов...

Не все красное золото блестит. В икорной продукции ряда торговых марок Роскачество обнаружило кишечную палочку

Не все красное золото блестит. В икорной продукции ряда торговых марок Роскачество обнаружило кишечную палочку

Красная икра, которую в народе называют красным золотом, поскольку в императорский России и в Советском Союзе она активно экспортировалась, является непременным атрибутом новогоднего стола большинства россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх