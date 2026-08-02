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Импорт СПГ в Европу рухнул до двухлетнего минимума

Импорт СПГ в Европу рухнул до двухлетнего минимума

Европа в июле снизила импорт сжиженного природного газа до минимального объёма почти за два года. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe .

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