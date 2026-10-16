Специалисты ТУАД призвали водителей при выборе скорости учитывать метеоусловия и сообщать о нештатных ситуациях на трассах по телефонам 335-81-50, +7 913 949-00-30 или короткому номеру 730 для абонентов МТС.
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