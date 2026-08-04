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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Евролига сообщила о рекордном росте онлайн-аудитории

Евролига объявила о рекордных показателях своей онлайн-аудитории по итогам сезона-2025/26. Рост был отмечен во всех ключевых направлениях – социальных сетях, платформе EuroLeague.

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