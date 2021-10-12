О том что Собчак непричем и о рабском мышлении в этом контексте

Любопытно, однакоПолитикаО том что Собчак непричем и о рабском мышлении в этом контексте автор - Логичные размышления о разном Про Собчак и понятие ответственности всвязи с инцидентом в Сочи.Вернуться к статье4314НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumЮридически эта ..... не виновата. Ответственность за ДТП ПОЛНОСТЬЮ, что бы там ни было, лежит на водителе транспортного средства... даже, если она что-то ему и приказывала... мог бы остановить авто, выйти из него и пусть бы вела дальше сама...Он этого не сделал и будет нести уголовную ответственность, что абсолютно правильно.ВИВладимир ИвановНе знаю. Я надеюсь,что следствие все-таки разберется во всех обстоятельствах дела. Конечно, отвечает тот, кто сидит за рулем. А не тот, кто находится рядом. О чем тут разговор?ВБВячеслав БелослюдовС одной стороны так, но какая реально ситуация там была мы не знаем! Какие у них отношения? Могли и угрозы быть водителю! Косвенно виноватой может быть вполне! Не в курсе, а с места происшествия скрылись? Если да, то 100% Собчак виновата.Ингерман Ланскаяпсихология экс-совка - все, кто мне не нравятся , виноваты во всём!!AIAlex ImenТо, что нет хозяев по крепостному праву, такого пока нет. Но люди держатся за свои места и находятся в полной зависимости от новых хозяев жизни. Помните, как в Москве погибли две женщины медика от ДТП с Мерседесом топ менеджера нефтяной компании, когда внезапно отказали все камеры видеофиксации и исчезли все видеодоказательства? Здесь полная аналогия. Но формально Собчак ни при чем. НРымша ЕленаОтветственность (уголовная и гражданско-правовая) за совершенное ДТП лежит на водителе авто, и это не обсуждается. Однако, есть еще моральная ответсвенность, которая предполагает умение человека самому критически оценивать свои действия, предвидеть их последствия и не оставаться равнодушным к нуждам других. Вот эта моральная ответсвенность напрочь отсутсвует у Собчак. И именно отсутсвие ее (моральной ответсвенности) возмутило большинство россиян за побег Собчак с места ДТП. В связи с чем любые "отвлекающие и оправдывающие" статьи и размышления на тему :- "виноват водитель, а не пассажир" не уместны и не корректны.Елена Верия (Безденежных)Nina Roytvarf (Чёрная)?????????????Разве только моральная ответственность? А сейчас в совремнной России не несут уголованую ответственность за НЕОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ? Насколько я помню, была такая статья.Ингерман Ланскаявот если бы на месте этой сапчак была какая-нибудь Рымша Елена, Никто бы её ни в моральной, ни в материальной, даже в виртуальной ответственности не обвинял.... об Рымша Елена и то, что она была где-то пассажиркой, ни в одном СМИ ни слова бы не сказали.... а всяких сапчаков-киркоровых-чубайсов надо сразу в тюрьму, даже если они мимо проходили - они ВИНОВАТЫ только за то, что они сапчаки-чубайсы-пугачевы-абрамовичи..... рабская психология..Edward BartnovskyУ Ксении Собчак вина моральная. Если верить информации, из машины к пострадавшим она не вышла, вызвала такси, уехала в аэропорт и улетела в Москву, как сказала с сотрясением мозга, что по медицинским показателям не реально. Конечно, уголовной ответственности за ту аварию у неё нет, но, по человечески, её поступок и она сама вызывают презрение.Елена Верия (Безденежных)100% поддерживаю ваше мнение!!!Nina Roytvarf (Чёрная)?????????????Разве только моральная ответственность? А сейчас в совремнной России не несут уголованую ответственность за НЕОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ? Насколько я помню, была такая статья.Галина БеликоваСтатью читайте,а потом давайте свои комментарии.КАк же мне надоели эти малообразованные дилетанты от юриспруденции.АРАлескендер РамазановВсе комментарии взывают к отсутствию морали и человеческим качествам. Это понятно...АРАлескендер РамазановВсе комментарии взывают к отсутствию морали и человеческим качествам. Это понятно...АРАлескендер РамазановВсе комментарии взывают к отсутствию морали и человеческим качествам. Это понятно...АРАлескендер РамазановВсе комментарии взывают к отсутствию морали и человеческим качествам. Это понятно...Елена Верия (Безденежных)Виновен, конечно, водитель. Без слов. Но поступок ее омерзителен! И большинство это понимает.Ингерман Ланскаяконечно омерзителен - она же сапчак, а не какая-то Елена Верия (Безденежных) , вот Елена Верия (Безденежных) за подобный поступок даже не осудили , её даже не заметилиАРАлескендер РамазановСюжет достойный пера Стивена Кинга... Развитие будет самое мистическое.Андрей БалашовОна не оказала помощи нуждающимся в ней! Вот основная ее вина... По принципу: я не я и лошадь не моя... Одно слово - сука...Владимир ЕфимкинЛюбой вменяемый конечно понимает, что эта мразь по закону в ДТП не виновата, речь о том, что, при отсутствии сострадания, вышла и уехала, а помощь оказывал простой парень из автобуса - голову держал, чтобы девушка кровью не захлебнулась до приезда скорой и т.д.Владимир ЛомакинЕсли это был служебный месредес, и водитель получает зарплату от Ксюхи, то она несёт и уголовную ответственность. Напомню автору статьи о Нюрнбергском процессе. Подсудимые лично никого не убивали. Но они давали преступные приказы. И были за это казнены. Так что никакого отношения к крепостному праву это не имеет. И да, почему Ксюха так долго не вылезала из машины? Пересаживалась с водительского кресла в пассажирское? Или нет?Century 21Потому что ей тоже досталось от этого страшного ДТП.Ингерман Ланскаяо, как! этот воваламакин приравнял дтп к нюрнбегскому процессу.... ну, тогда эта сапчак , по извилине воваламакин, геринг или гессВладимир ЛомакинВы высказали одну из версий. Но есть и другие.Юрий ПешковОна как свидетель сбежала с места ДТП.Владимир ЛомакинЕсли бежала, то могла быть и соучастником.Ингерман Ланскаяа где-то, в каком-то законе прописаны обязанности свидетеля дтп? ....дааааа, пи.дпболы, Бл..ь!!!!ГМГеоргий МихалевА если бы в такси не Собчак сидела, возник ли такой вопрос? 100% нет. Так какого хрена такое прение?Nina Roytvarf (Чёрная)Жор, если б в такси не Собчак была, эта история никому не была бы известна. Собчак-медийное лицо, более того , она баллотировалась в президенты. Совершенно естественно, что ее поступок обсуждают. И,кстати, в СССР была уголовная статья "ЗА НЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ". Сейчас ее нет, что ли?ГМГеоргий МихалевА с чего ты взяла, что она не оказала. Там подскочил очевидец, начал всех спасать и т.д.Nina Roytvarf (Чёрная)Разве она дождалась "скорой"?ГМГеоргий МихалевЕй предложили госпитализацию, она отказалась. Так писали. Так что весь этот понос от нелюбителей Собчак, способ лишний раз обосрать.Nina Roytvarf (Чёрная)ничче не поняла,,Кому предложили госпитализацию? Ты не понял вопрос. Дождалась ли она "скорой", находясь при тяжелораненных и поддерживая их?Ингерман Ланская..а Все ли свидетели дтп дождались "скорой"??? надо горлопанам-истерикам выявить всех свидетелей и узнать: Всели дождались "скорую", а если найдутся Недождавшие , то , по УК РСФСР за недожидание "скорой" - На цугундер стервецов!!!!! .....а там можно, по томуже УК рсфср, на 25 лет в солнечный магадан..... сталена на них нет!!!!!ГМГеоргий МихалевМы о ком говорим? Собчак предложили госпитализацию, она отказалась. Он же тоже была среди пострадавших.ГМГеоргий МихалевЯ не поклонник Собчак, но представь, что ты находилась в этом такси. Автомобили вдребезги, у тебя ушибы, как минимум, стресс, испуг и т.д. Как она выбралась из машины? Что увидела вокруг? О чем тут спорить? Этих писателей на МТ устроило бы, чтобы она погибла, но даже в этом случае, они бы тут лили помои. Это же дебилы, я же тебе об этом все время говорю.Владимир ЛомакинУ вас какая-то путаница в показаниях. Собчак уехала на такси ДО приезда скорой, а значит ей никто не мог предлагать госпитализацию. А в ДТП она попала не на такси, а на мерседесе. Чей это был мерседес? Если знаете, напишите, я пока не нашёл информации.ГМГеоргий МихалевСогласен, мы знаем только, что Собчак была пассажиркой, мерседесом управлял водитель. Чей мерседес мы не знаем, поэтому можем спокойно обосрать Собчак, тем более, что она нам не нравится.РадаСлава! Богу! Собчак, и ещё кто то.. Остались живы! А кто погиб, царство! Небесное! То что не помогла, уехала.. Это касается исключительно её совестиРадаВ этом случае ей повезло, но как знать.. Возможно её так же когда то кинут умирать.. Жизнь штука разная.Ирина ВласоваВ статье: "А реакция интернетов... Даже барыней назвали." Не интернет ее барыней назвал, а она сама себя так назвала. Её блог называется "Кровавая барыня". Мало кто этого не знает в интернете.Комментировать
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