Дождь из пауков прошел в бразильском городе

Экоактивистка Бруно Наоми наткнулась в Бразилии на «дождь из пауков». Сотни особей сплели огромную паутину и нависли над городом Сан-Томе-дас-Летрас на юге штата Минас-Жерайс, сообщило издание Estado de Minas.
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