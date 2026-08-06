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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Макарова о первом голе Дениса за «Крылья»: «Забил в лучших традициях, расчехлил левую ногу. Оживает потихоньку, еще не один такой гол увидим»

Алексей Бабырь, агент вингера Дениса Макарова , высказался после первого гола футболиста за « Крылья Советов ».

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