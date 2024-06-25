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От эскортниц до Наташи Ростовой: режиссёр Сарик Андреасян будет снимать «Войну и мир»

От эскортниц до Наташи Ростовой: режиссёр Сарик Андреасян будет снимать «Войну и мир»

Кто-нибудь может сказать "горшочек не вари" Сарику Андреасяну и его команде, которые, казалось бы, оккупировали всё киношное пространство и снимают что-то невразумительное, а порой и очень вредное? Я бы сказал, штампуют.

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Комментарии
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Игорь Ткачук
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