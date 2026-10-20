Чтобы дачный дом и сад благополучно пережили зиму, важно заранее защитить их от грызунов. Своими рекомендациями поделился ученый-биолог и опытный дачник Габдулхай Самигуллин в беседе с «Челнинскими известиями».
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