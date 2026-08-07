Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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На телефон доверия регионального УМВД обратилась орловчанка с благодарностью в адрес сотрудников Госавтоинспекции

На днях экипаж дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области в составе старших лейтенантов полиции нёс службу на 353-м километре автодороги М-2 «Крым».

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