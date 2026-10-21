Россия — мой большой дом Стихи для детей 5–6 лет 1. Россия Россия — дом большой и светлый,Где лес шумит, где речка спит,Где утром солнце золотоеВ окно весёлое глядит.
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