Apple расширяет продажи шлема смешанной реальности Vision Pro за пределы США

В Америке устройство поступило в продажу в феврале. Однако, судя по сообщениям в СМИ, новинка вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей — ажиотаж вокруг нее за несколько месяцев снизилсяС 28 июня гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple будет доступна в магазинах в Китае, Японии и Сингапуре, предзаказ на модель можно было оформить с 13 июня.